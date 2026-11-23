Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 14 649,84 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,677 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,071 Prozent fester bei 14 582,51 Punkten in den Montagshandel, nach 14 572,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 543,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 669,99 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der SMI auf 14 462,36 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SMI auf 14 456,98 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12 632,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,59 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 272,42 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Sandoz (+ 2,24 Prozent auf 82,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 66,64 CHF), Richemont (+ 1,89 Prozent auf 172,20 CHF), Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 624,60 CHF) und Galderma (+ 1,64 Prozent auf 185,85 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Amrize (-0,91 Prozent auf 33,59 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 85,28 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 127,74 CHF), Zurich Insurance (+ 0,13 Prozent auf 634,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,38 Prozent auf 952,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 465 380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 342,372 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,50 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at