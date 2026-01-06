SIX-Handel: SMI nachmittags in der Gewinnzone

Mit dem SMI geht es aktuell aufwärts.

Um 15:41 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,47 Prozent nach oben auf 13 309,54 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,536 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,204 Prozent fester bei 13 274,37 Punkten, nach 13 247,32 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 196,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 309,54 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SMI mit 12 936,30 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, stand der SMI bei 12 551,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, lag der SMI noch bei 11 691,13 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 3,04 Prozent auf 111,80 CHF), Alcon (+ 2,46 Prozent auf 65,10 CHF), Roche (+ 1,57 Prozent auf 330,60 CHF), Swisscom (+ 1,38 Prozent auf 587,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,35 Prozent auf 176,35 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-1,96 Prozent auf 77,92 CHF), UBS (-1,89 Prozent auf 37,45 CHF), Richemont (-1,47 Prozent auf 170,40 CHF), Sika (-1,31 Prozent auf 161,55 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,24 Prozent auf 60,48 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 642 534 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 281,629 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at