SIX-Handel SMI notiert letztendlich im Minus

Letztendlich schloss der SMI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 12 266,56 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,420 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 12 283,41 Punkte an der Kurstafel, nach 12 275,24 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 12 258,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 324,13 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 173,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 037,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, betrug der SMI-Kurs 10 839,06 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,19 Prozent auf 560,20 CHF), Swiss Re (+ 1,05 Prozent auf 111,10 CHF), Logitech (+ 0,36 Prozent auf 78,84 CHF), Sika (+ 0,31 Prozent auf 260,70 CHF) und Roche (+ 0,28 Prozent auf 284,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Nestlé (-1,00 Prozent auf 89,28 CHF), Sonova (-0,51 Prozent auf 291,60 CHF), Partners Group (-0,50 Prozent auf 1 206,00 CHF), Givaudan (-0,43 Prozent auf 4 174,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,35 Prozent auf 257,10 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 049 367 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 241,920 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at