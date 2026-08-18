SIX-Handel SMI präsentiert sich leichter

Mit dem SMI geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,22 Prozent leichter bei 14 270,82 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,661 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,119 Prozent auf 14 285,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14 302,39 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 323,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 257,02 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 14 343,70 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 18.05.2026, mit 13 240,70 Punkten bewertet. Der SMI wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Wert von 12 071,88 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,73 Prozent aufwärts. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,05 Prozent auf 59,50 CHF), Swisscom (+ 1,03 Prozent auf 639,50 CHF), Roche (+ 0,65 Prozent auf 358,40 CHF), Novartis (+ 0,36 Prozent auf 123,84 CHF) und Swiss Re (+ 0,21 Prozent auf 140,75 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,10 Prozent auf 81,26 CHF), Holcim (-1,65 Prozent auf 70,14 CHF), Amrize (-1,48 Prozent auf 36,70 CHF), Logitech (-1,36 Prozent auf 81,44 CHF) und Geberit (-0,98 Prozent auf 527,80 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 661 196 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300,813 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,37 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at