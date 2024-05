SIX-Handel SMI zeigt sich nachmittags leichter

Am Mittwoch tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,38 Prozent schwächer bei 11 955,96 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,276 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,164 Prozent schwächer bei 11 981,86 Punkten in den Handel, nach 12 001,50 Punkten am Vortag.

Bei 11 929,56 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 11 993,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 0,693 Prozent nach. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wurde der SMI auf 11 327,77 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 386,17 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, bei 11 553,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 7,03 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 12 050,29 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 3,03 Prozent auf 82,88 CHF), Sonova (+ 2,99 Prozent auf 289,70 CHF), Logitech (+ 1,91 Prozent auf 85,56 CHF), Lonza (+ 0,67 Prozent auf 511,20 CHF) und Holcim (+ 0,66 Prozent auf 78,82 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swiss Life (-2,26 Prozent auf 615,00 CHF), Richemont (-1,53 Prozent auf 141,35 CHF), Roche (-0,94 Prozent auf 232,20 CHF), Novartis (-0,71 Prozent auf 93,22 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,70 Prozent auf 48,12 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 280 999 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 249,067 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

