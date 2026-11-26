Aktuell geht es für den SMI erneut nach oben.

Um 09:10 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 1,02 Prozent aufwärts auf 14 814,61 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,715 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,901 Prozent fester bei 14 797,07 Punkten, nach 14 664,92 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14 822,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 794,70 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 538,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der SMI noch bei 14 542,90 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 12 822,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15 272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,53 Prozent auf 64,96 CHF), Amrize (+ 2,41 Prozent auf 35,70 CHF), Logitech (+ 2,24 Prozent auf 83,16 CHF), Richemont (+ 2,08 Prozent auf 171,90 CHF) und UBS (+ 1,93 Prozent auf 37,51 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 87,19 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 154,25 CHF), Sandoz (+ 0,49 Prozent auf 81,36 CHF), Geberit (+ 0,51 Prozent auf 591,00 CHF) und Novartis (+ 0,66 Prozent auf 128,94 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 368 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 352,486 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at