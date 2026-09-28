ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index im Fokus
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28.09.2026 09:28:56
SIX-Handel: SMI zum Start mit Gewinnen
Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,84 Prozent auf 14 063,03 Punkte an der SMI-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,577 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,638 Prozent auf 14 034,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 945,71 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 063,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 031,19 Punkten.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Der SMI wies vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 14 399,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SMI mit 14 172,71 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 929,80 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,16 Prozent. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,69 Prozent auf 578,80 CHF), Geberit (+ 1,50 Prozent auf 554,00 CHF), Roche (+ 1,44 Prozent auf 365,50 CHF), Nestlé (+ 1,36 Prozent auf 78,22 CHF) und Partners Group (+ 1,30 Prozent auf 608,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 79,74 CHF), Logitech (-0,52 Prozent auf 83,56 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 171,70 CHF), Sandoz (+ 0,39 Prozent auf 71,44 CHF) und Holcim (+ 0,56 Prozent auf 67,64 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 243 077 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,377 Mrd. Euro.
SMI-Fundamentaldaten
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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