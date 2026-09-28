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Index im Fokus 28.09.2026 09:28:56

SIX-Handel: SMI zum Start mit Gewinnen

SIX-Handel: SMI zum Start mit Gewinnen

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,84 Prozent auf 14 063,03 Punkte an der SMI-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,577 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,638 Prozent auf 14 034,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 945,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 063,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 031,19 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Der SMI wies vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 14 399,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SMI mit 14 172,71 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 929,80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,16 Prozent. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,69 Prozent auf 578,80 CHF), Geberit (+ 1,50 Prozent auf 554,00 CHF), Roche (+ 1,44 Prozent auf 365,50 CHF), Nestlé (+ 1,36 Prozent auf 78,22 CHF) und Partners Group (+ 1,30 Prozent auf 608,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 79,74 CHF), Logitech (-0,52 Prozent auf 83,56 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 171,70 CHF), Sandoz (+ 0,39 Prozent auf 71,44 CHF) und Holcim (+ 0,56 Prozent auf 67,64 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 243 077 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,377 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Geberit AG (N) 585,20 0,72% Geberit AG (N)
Holcim AG 71,72 0,48% Holcim AG
Logitech S.A. 87,98 -0,68% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 611,80 1,02% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 82,50 1,10% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 644,00 0,63% Partners Group AG
Richemont 181,25 -0,63% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 381,00 -0,55% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 76,04 0,58% Sandoz
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