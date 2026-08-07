ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI-Marktbericht
|
07.08.2026 09:28:30
SIX-Handel: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen
Am Freitag steht der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,33 Prozent im Plus bei 14 566,04 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,683 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,048 Prozent auf 14 511,78 Punkte an der Kurstafel, nach 14 518,75 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 14 595,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 542,45 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 360,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der SMI noch bei 13 135,43 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 11 849,58 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,95 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 656,05 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,81 Prozent auf 371,30 CHF), Lonza (+ 1,24 Prozent auf 573,60 CHF), Novartis (+ 0,86 Prozent auf 126,26 CHF), Alcon (+ 0,85 Prozent auf 56,90 CHF) und Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 726,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Amrize (-8,04 Prozent auf 38,45 CHF), Swisscom (-1,79 Prozent auf 631,50 CHF), Swiss Re (-0,73 Prozent auf 136,15 CHF), Swiss Life (-0,59 Prozent auf 949,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 81,94 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SMI weist die Amrize-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 349 358 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310,101 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,59 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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