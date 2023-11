SIX-Handel: So entwickelt sich der SPI am Freitagnachmittag

Am Freitag steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,14 Prozent im Plus bei 14 248,88 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,864 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,112 Prozent auf 14 212,79 Punkte an der Kurstafel, nach 14 228,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 258,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 212,79 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1,05 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 13 603,38 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, bei 14 462,40 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2022, den Stand von 14 288,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 1,46 Prozent zu. Bei 15 314,62 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Talenthouse (+ 105,88 Prozent auf 0,01 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,15 Prozent auf 4,49 CHF), ONE swiss bank (+ 5,52 Prozent auf 3,06 CHF), u-blox (+ 4,81 Prozent auf 89,40 CHF) und ObsEva (+ 4,76 Prozent auf 0,04 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kinarus (-50,00 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (-13,08 Prozent auf 0,05 CHF), Phoenix Mecano (-8,56 Prozent auf 395,00 CHF), AIRESIS (-7,08 Prozent auf 0,53 CHF) und Kudelski (-4,21 Prozent auf 1,25 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 531 525 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 269,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI verzeichnet die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at