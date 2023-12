SIX-Handel: So performt der SLI am Freitagmittag

Das macht der SLI am Freitagmittag.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent fester bei 1 723,87 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,257 Prozent auf 1 721,00 Punkte an der Kurstafel, nach 1 716,59 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 718,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 728,42 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,481 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 01.11.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 641,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, wurde der SLI mit 1 745,36 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor einem Jahr, am 01.12.2022, bei 1 720,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,55 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,48 Prozent auf 25,88 CHF), UBS (+ 2,52 Prozent auf 25,25 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,78 Prozent auf 257,70 CHF), Swiss Life (+ 1,46 Prozent auf 568,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,41 Prozent auf 35,20 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-5,20 Prozent auf 1,62 CHF), Swiss Re (-1,69 Prozent auf 101,50 CHF), Logitech (-1,65 Prozent auf 74,98 CHF), Lindt (-0,92 Prozent auf 10 720,00 CHF) und Lonza (-0,77 Prozent auf 335,80 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5 461 784 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 268,957 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI hat die Julius Bär-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at