ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursverlauf
|
02.03.2026 15:58:52
SIX-Handel So performt der SMI am Nachmittag
Am Montag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 1,55 Prozent leichter bei 13 796,70 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,683 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 1,46 Prozent leichter bei 13 809,56 Punkten, nach 14 014,30 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13 700,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 845,74 Einheiten.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der SMI einen Wert von 13 409,11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 890,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 13 004,48 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,34 Prozent auf 181,75 CHF), Novartis (-0,32 Prozent auf 130,08 CHF), Lonza (-0,45 Prozent auf 533,80 CHF), Logitech (-0,62 Prozent auf 70,40 CHF) und Amrize (-0,69 Prozent auf 48,85 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-5,47 Prozent auf 148,65 CHF), Holcim (-3,95 Prozent auf 68,08 CHF), Geberit (-2,44 Prozent auf 632,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,06 Prozent auf 70,34 CHF) und Givaudan (-1,62 Prozent auf 3 042,00 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 523 317 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 322,500 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SMI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,80 zu Buche schlagen. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 5,72 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
