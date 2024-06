SIX-Handel SPI am Donnerstagmittag in Rot

Der SPI verliert heute an Boden.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 16 090,80 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,089 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,214 Prozent auf 16 130,83 Punkte an der Kurstafel, nach 16 165,49 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 165,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 16 090,80 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,080 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 710,12 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, wurde der SPI mit 15 391,94 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, bewegte sich der SPI bei 14 949,20 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Bei 16 309,66 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Molecular Partners (+ 10,28 Prozent auf 6,01 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,45 Prozent auf 0,07 CHF), Ypsomed (+ 1,85 Prozent auf 414,00 CHF), Medartis (+ 1,81 Prozent auf 73,00 CHF) und MCH (+ 1,71 Prozent auf 4,77 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ams (-5,12 Prozent auf 1,34 CHF), HOCHDORF (-4,83 Prozent auf 7,10 CHF), Kudelski (-4,21 Prozent auf 1,37 CHF), SFS (-3,98 Prozent auf 120,60 CHF) und Sika (-3,35 Prozent auf 262,40 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 27 969 305 Aktien gehandelt. Mit 251,320 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

