SIX-Handel SPI am Montagnachmittag leichter

Am Montag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1,07 Prozent tiefer bei 16 090,18 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,118 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,984 Prozent leichter bei 16 103,75 Punkten in den Handel, nach 16 263,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 16 195,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 089,24 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 677,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 219,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, mit 14 829,84 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,43 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 12,90 Prozent auf 0,07 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,65 Prozent auf 11,36 CHF), METALL ZUG (+ 5,34 Prozent auf 1 380,00 CHF), Molecular Partners (+ 4,14 Prozent auf 3,90 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 3,75 Prozent auf 9,96 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Meyer Burger (-11,25 Prozent auf 0,01 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-10,99 Prozent auf 0,49 CHF), SHL Telemedicine (-9,00 Prozent auf 4,55 CHF), Idorsia (-5,18 Prozent auf 2,16 CHF) und ONE swiss bank (-5,06 Prozent auf 3,75 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 197 543 437 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 261,080 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

