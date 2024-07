SIX-Handel: SPI beendet den Handel im Plus

Der SPI performte am Freitag positiv.

Schlussendlich notierte der SPI im SIX-Handel 1,01 Prozent stärker bei 16 246,90 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,154 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,279 Prozent auf 16 038,95 Punkte an der Kurstafel, nach 16 083,77 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 252,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 027,61 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0,254 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, wies der SPI einen Stand von 15 947,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, lag der SPI bei 15 136,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 756,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,51 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Xlife Sciences (+ 14,29 Prozent auf 36,00 CHF), ams (+ 12,69 Prozent auf 1,23 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,62 Prozent auf 12,88 CHF), Autoneum (+ 5,84 Prozent auf 141,40 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,34 Prozent auf 0,43 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil LEM (-14,68 Prozent auf 1 186,00 CHF), ONE swiss bank (-10,26 Prozent auf 3,50 CHF), Valiant (-5,60 Prozent auf 99,50 CHF), Forbo International (-5,24 Prozent auf 995,00 CHF) und SHL Telemedicine (-5,06 Prozent auf 3,75 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 10 978 664 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,362 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CPH Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at