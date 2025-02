Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der in Zürich börsennotierten ams-OSRAM von 10 auf 12 Schweizer Franken angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des steirischen Chip- und Sensorenherstellers wurde vom Analysten Robert Sanders bestätigt.

Bei der Vorlage der jüngsten Viertquartalszahlen lobte der Analyst den Ausblick für das zweite Halbjahr. Diese Stärke fuße auf einer vollen Auftragspipeline, hier verwies Sanders auf gewonnene Ausschreibungen im 4. Quartal von über eine Mrd. Euro. Aufs Jahr hochgerechnet liegt der Betrag bei ungefähr 5 Mrd. Euro.

Die ams-OSRAM-Aktien haben am Montag in der Früh an der Zürcher Börse bei 9,14 Schweizer Franken notiert.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

AFA0023 2025-02-17/10:28