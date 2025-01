Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung "Buy" für die Aktien des in Zürich börsennotierten steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams-OSRAM bestätigt, das Kursziel auf 6-Monatssicht wurde allerdings von 15,20 auf 9,43 Schweizer Franken verringert. Die ams-OSRAM-Aktie notierte zuletzt an der Börse in Zürich bei 6,28 Franken.

Die Analysten haben ihr Bewertungsmodell angepasst und dabei die derzeitigen Margen des Unternehmens ebenso wie potenzielle Expansionen berücksichtigt. Das Unternehmen sei laut der Baader Bank weiter in einer Stabilisierungsphase und zeige trotz eines schwierigen Marktumfelds Erfolge in der Automobilbranche.

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen die Baader-Experten mit einem Verlust von 1,27 Euro je Aktie, im Folgejahr 2025 mit plus 0,31 und 2026 mit plus 1,66 Euro je Aktie. Dividendenausschüttungen werden für diesen Zeitraum weiterhin nicht erwartet.

