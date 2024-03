SIX-Handel SPI gibt zum Start nach

Am Dienstag sinkt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 14 900,29 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,950 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,064 Prozent leichter bei 14 917,53 Punkten, nach 14 927,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 14 900,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 917,53 Zähler.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI wurde vor einem Monat, am 05.02.2024, mit 14 727,73 Punkten bewertet. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2023, den Wert von 14 336,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 14 436,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,27 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15 005,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 11,25 Prozent auf 0,02 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,81 Prozent auf 0,07 CHF), Orascom Development (+ 6,59 Prozent auf 4,37 CHF), Ascom (+ 4,85 Prozent auf 7,78 CHF) und DocMorris (+ 3,61 Prozent auf 79,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) (-4,58 Prozent auf 834,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,31 Prozent auf 0,08 CHF), Sandoz (-3,31 Prozent auf 27,47 CHF), Meier Tobler (-3,16 Prozent auf 33,75 CHF) und ARYZTA (-2,84 Prozent auf 1,54 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 400 000 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 252,127 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,81 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at