SIX-Handel SPI in der Verlustzone

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 15 220,06 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 1,896 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,087 Prozent tiefer bei 15 262,22 Punkten in den Handel, nach 15 275,57 Punkten am Vortag.

Bei 15 220,06 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 15 269,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,863 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 15 307,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 589,71 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 24.04.2023, bei 15 132,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 4,46 Prozent zu Buche. Bei 15 480,85 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ONE swiss bank (+ 8,33 Prozent auf 3,90 CHF), ams (+ 8,09 Prozent auf 1,05 CHF), Montana Aerospace (+ 4,31 Prozent auf 16,94 CHF), u-blox (+ 4,16 Prozent auf 82,70 CHF) und DocMorris (+ 4,11 Prozent auf 87,35 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen HOCHDORF (-22,60 Prozent auf 1,25 CHF), Addex Therapeutics (-11,44 Prozent auf 0,12 CHF), Spexis (-6,78 Prozent auf 0,06 CHF), Evolva (-6,53 Prozent auf 0,94 CHF) und Temenos (-6,51 Prozent auf 60,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 51 212 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 251,351 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

