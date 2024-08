SIX-Handel: SPI klettert zum Handelsstart

Anleger in Zürich schicken den SPI heute erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,19 Prozent auf 16 089,30 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,125 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,241 Prozent auf 16 097,18 Punkte an der Kurstafel, nach 16 058,55 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 089,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 100,70 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, lag der SPI bei 16 291,35 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 15.05.2024, mit 15 887,49 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, stand der SPI noch bei 14 495,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,43 Prozent nach oben. Bei 16 484,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit LEM (+ 4,45 Prozent auf 1 268,00 CHF), Zehnder A (+ 3,51 Prozent auf 56,10 CHF), HOCHDORF (+ 2,23 Prozent auf 7,34 CHF), Gurit (+ 1,82 Prozent auf 42,00 CHF) und Ypsomed (+ 1,61 Prozent auf 409,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-3,95 Prozent auf 3,40 CHF), Geberit (-3,07 Prozent auf 512,00 CHF), Curatis (-2,17 Prozent auf 5,40 CHF), Burckhardt Compression (-1,88 Prozent auf 573,00 CHF) und PolyPeptide (-1,66 Prozent auf 32,60 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 235 820 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252,436 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent an der Spitze im Index.

