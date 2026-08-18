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WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

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Index im Fokus 18.08.2026 12:26:47

SIX-Handel SPI liegt im Minus

SIX-Handel SPI liegt im Minus

Der SPI notiert heute im negativen Bereich.

Am Dienstag fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,32 Prozent auf 20 117,01 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,496 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,130 Prozent auf 20 155,02 Punkte an der Kurstafel, nach 20 181,31 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 176,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 20 097,43 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 156,26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 716,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16 770,93 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,28 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Curatis (+ 10,50 Prozent auf 20,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 7,01 Prozent auf 58,00 CHF), Feintool International (+ 4,59 Prozent auf 11,40 CHF), Medartis (+ 4,32 Prozent auf 91,70 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,64 Prozent auf 22,18 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Huber + Suhner (-5,95 Prozent auf 191,40 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-5,70 Prozent auf 30,60 CHF), EvoNext (-5,66 Prozent auf 2,50 CHF), SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF) und ams-OSRAM (-5,11 Prozent auf 18,56 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 661 196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,489 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ams-OSRAM AG 19,30 -6,76% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 31,90 -9,38% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Basilea Pharmaceutica AG 63,50 10,43% Basilea Pharmaceutica AG
Curatis AG 20,00 10,50% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,62 21,30% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,80 -0,92% Feintool International AG (N) (FIH)
Huber + Suhner AG 215,50 -0,46% Huber + Suhner AG
Kuros (Kuros Biosciences) 23,10 1,58% Kuros (Kuros Biosciences)
Logitech S.A. 85,50 -2,31% Logitech S.A.
Medartis Holding AG 93,50 6,37% Medartis Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 389,20 1,14% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,02 -5,14% SHL Telemedicine
UBS 45,80 -0,72% UBS

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SPI 20 161,57 -0,10%

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