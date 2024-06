SIX-Handel SPI verbucht Verluste

Am Mittag herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Am Freitag verliert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,04 Prozent auf 16 243,98 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,100 Prozent fester bei 16 266,94 Punkten in den Handel, nach 16 250,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 227,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 266,94 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, betrug der SPI-Kurs 15 372,36 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, wies der SPI einen Stand von 15 135,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, wurde der SPI mit 14 939,96 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,49 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 266,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Arundel (+ 31,25 Prozent auf 0,21 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,82 Prozent auf 5,00 CHF), StarragTornos (+ 4,00 Prozent auf 52,00 CHF), Investis (+ 3,91 Prozent auf 101,00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 3,30 Prozent auf 9,71 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Banque Cantonale du Jura SA (-4,13 Prozent auf 58,00 CHF), Burckhardt Compression (-3,65 Prozent auf 634,00 CHF), Peach Property Group (-3,41 Prozent auf 9,06 CHF), Relief Therapeutics (-3,20 Prozent auf 1,21 CHF) und Kudelski (-2,81 Prozent auf 1,39 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 47 842 207 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 259,233 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite.

