SPI-Handel aktuell: SPI nachmittags mit grünem Vorzeichen

Um 15:39 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,46 Prozent auf 16 284,93 Punkte an. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,189 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,233 Prozent auf 16 248,91 Punkte an der Kurstafel, nach 16 211,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 319,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 239,71 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 16 006,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, erreichte der SPI einen Wert von 16 416,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 14 240,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,77 Prozent aufwärts. Bei 16 557,98 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Relief Therapeutics (+ 16,20 Prozent auf 5,02 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 13,02 Prozent auf 22,40 CHF), Kudelski (+ 8,65 Prozent auf 1,45 CHF), lastminutecom (+ 5,92 Prozent auf 18,96 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,48 Prozent auf 7,70 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Arundel (-33,33 Prozent auf 0,08 CHF), Bossard (-8,57 Prozent auf 208,00 CHF), Evolva (-6,25 Prozent auf 0,75 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,00 Prozent auf 0,12 CHF) und Idorsia (-3,48 Prozent auf 1,33 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 086 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 247,818 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at