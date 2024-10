Aufschläge in Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung im Plus

Schlussendlich sprang der SPI im SIX-Handel um 0,85 Prozent auf 16 168,60 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,154 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,093 Prozent auf 16 016,97 Punkte an der Kurstafel, nach 16 031,84 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 168,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 014,62 Einheiten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,540 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 09.09.2024, einen Wert von 15 929,79 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2024, den Wert von 16 033,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, lag der SPI noch bei 14 134,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 10,97 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 54,00 Prozent auf 6,36 CHF), Arundel (+ 48,15 Prozent auf 0,12 CHF), Curatis (+ 8,43 Prozent auf 9,00 CHF), Evolva (+ 5,48 Prozent auf 0,89 CHF) und Temenos (+ 4,57 Prozent auf 61,75 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Adval Tech (-14,74 Prozent auf 81,00 CHF), SHL Telemedicine (-7,26 Prozent auf 2,30 CHF), CPH Group (-6,99 Prozent auf 69,20 CHF), HOCHDORF (-6,09 Prozent auf 0,65 CHF) und Xlife Sciences (-5,99 Prozent auf 25,10 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 910 164 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 237,994 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

