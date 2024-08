SIX-Handel: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der SPI knüpft am Mittwochmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,70 Prozent auf 15 971,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,119 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,575 Prozent fester bei 15 951,49 Punkten, nach 15 860,36 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 971,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 951,49 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,824 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 16 416,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 739,11 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, wies der SPI einen Wert von 14 654,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9,62 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Arundel (+ 14,04 Prozent auf 0,13 CHF), Straumann (+ 13,02 Prozent auf 125,40 CHF), Idorsia (+ 1,99 Prozent auf 2,16 CHF), DocMorris (+ 1,98 Prozent auf 49,54 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1,97 Prozent auf 25,85 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Private Equity (-1,93 Prozent auf 71,00 CHF), Schweizerische Nationalbank (-1,84 Prozent auf 3 740,00 CHF), ALSO (-1,39 Prozent auf 249,00 CHF), Zuger Kantonalbank (-0,95 Prozent auf 8 320,00 CHF) und PolyPeptide (-0,91 Prozent auf 32,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 456 208 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 250,436 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

2025 verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

