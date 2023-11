SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 13 880,53 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,826 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,226 Prozent stärker bei 13 891,77 Punkten, nach 13 860,50 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 13 880,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 891,77 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.10.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 240,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, betrug der SPI-Kurs 14 623,89 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, mit 14 256,26 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,17 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ONE swiss bank (+ 15,91 Prozent auf 3,06 CHF), ObsEva (+ 5,88 Prozent auf 0,05 CHF), INTERROLL (+ 2,41 Prozent auf 2 335,00 CHF), Orascom Development (+ 2,04 Prozent auf 5,00 CHF) und HOCHDORF (+ 1,98 Prozent auf 20,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Kinarus (-50,00 Prozent auf 0,00 CHF), Arundel (-22,73 Prozent auf 0,17 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,22 Prozent auf 0,09 CHF), Evolva (-3,95 Prozent auf 3,16 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,03 Prozent auf 4,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 350 000 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,672 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Achiko-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

