OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

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Index-Performance im Blick 15.07.2026 09:30:01

SIX-Handel SPI zum Start mit Abgaben

SIX-Handel SPI zum Start mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent leichter bei 19 986,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,483 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,384 Prozent schwächer bei 19 959,83 Punkten, nach 20 036,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 916,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 986,30 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,132 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 373,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 589,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, betrug der SPI-Kurs 16 598,86 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 370,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell OC Oerlikon (+ 6,45 Prozent auf 4,79 CHF), Richemont (+ 6,05 Prozent auf 194,45 CHF), GAM (+ 4,72 Prozent auf 0,07 CHF), Curatis (+ 3,91 Prozent auf 23,90 CHF) und Swatch (I) (+ 2,27 Prozent auf 207,60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Perrot Duval SA (-12,31 Prozent auf 45,60 CHF), SHL Telemedicine (-9,33 Prozent auf 0,95 CHF), Edisun Power Europe (-8,41 Prozent auf 63,20 CHF), Adval Tech (-4,65 Prozent auf 41,00 CHF) und Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die OC Oerlikon-Aktie aufweisen. 535 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 289,143 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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