Sixt SE St: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sixt SE St hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,82 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sixt SE St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,840 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,02 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,9 Millionen EUR in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,08 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,28 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,00 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 6,22 EUR und einen Umsatz von 4,26 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at