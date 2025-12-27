IJJ Aktie

WKN DE: A1C7HK / ISIN: US44963Q2049

Size Matters: Comparing Small-Cap and Mid-Cap Value Funds ISCV and IJJ

The iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) stands out for its lower expense ratio, broader diversification, and slightly higher yield, while the iShares SP Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) offers greater liquidity, a larger asset base, and a gentler historical drawdown.Both ISCV and IJJ target value stocks in the U.S, but with different approaches: ISCV focuses on small-caps and tracks a Morningstar index, while IJJ sticks to mid-cap names following the S&P 400 Value. This comparison looks at cost, returns, risk, liquidity, and portfolio construction to help investors weigh which ETF aligns better with their goals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
