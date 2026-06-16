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16.06.2026 06:31:29
SJ legte Quartalsergebnis vor
SJ präsentierte am 15.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,39 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SJ noch ein Gewinn pro Aktie von 3,96 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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