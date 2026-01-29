|
SJS Enterprises legte Quartalsergebnis vor
SJS Enterprises präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,05 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SJS Enterprises ein EPS von 8,83 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SJS Enterprises in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,44 Milliarden INR im Vergleich zu 1,79 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
