SJS Enterprises öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SJS Enterprises hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,73 INR gegenüber 9,34 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,42 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at