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30.04.2026 06:31:29
SJW legte Quartalsergebnis vor
SJW präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,490 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 183,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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