SJW präsentierte Quartalsergebnisse

SJW hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,45 USD. Im letzten Jahr hatte SJW einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 197,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 194,2 Millionen USD.

SJW hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,87 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 800,59 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 748,44 Millionen USD in den Büchern gestanden.

