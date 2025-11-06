SK Biopharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SK Biopharmaceuticals lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 946,66 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 123,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 191,73 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,60 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 342,46 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 181,20 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at