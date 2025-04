Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

Am Montagabend legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 17 430,68 Punkten aus dem Handel. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 3,60 Prozent auf 16 771,77 Punkte an der Kurstafel, nach 17 397,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 191,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 542,20 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 07.03.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 201,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 173,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 108,46 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 16,90 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 7,83 Prozent auf 72,84 USD), Lucid (+ 7,46 Prozent auf 2,45 USD), Micron Technology (+ 5,64 Prozent auf 68,37 USD), Broadcom (+ 5,37 Prozent auf 154,14 USD) und Palantir (+ 5,17 Prozent auf 77,84 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (-8,67 Prozent auf 268,14 USD), JDcom (-5,13 Prozent auf 34,92 USD), O Reilly Automotive (-4,03 Prozent auf 1 333,84 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4,03 Prozent auf 100,01 USD) und AstraZeneca (-3,90 Prozent auf 65,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 164 796 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,564 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at