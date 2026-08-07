Sk Telecom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sk Telecom hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2209,57 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 398,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sk Telecom 4 359,10 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4 338,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at