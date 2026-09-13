Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.09.2026 16:00:00
Skipping Social Security Could Pay Off Big Time in This 1 Scenario
Most people want to maximize their lifetime Social Security benefits after spending decades paying into the program, but if you have family members depending on your survivor benefits after you're gone, sometimes the right move is to avoid claiming checks altogether while you're alive. Doing this will increase the benefit available to your family members once you're gone.
But there's a lot to consider when deciding whether that's the right decision for you and your household. Here's a closer look at how waiting to apply will affect the Social Security benefits your family members may qualify for after your death.
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