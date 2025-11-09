Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
|
09.11.2025 18:32:19
Skylands Capital Invests Heavily in Kirby Corp. (KEX) With a 46,750 Share Purchase
According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 6, 2025, Skylands Capital, LLC increased its position in Kirby Corporation (NYSE:KEX) by 46,750 shares. The stake was valued at $8.77 million, with an estimated change of $2.15 million based on quarterly average prices.This was a buy; the position now represents 1.21% of Skylands Capital's 13F assets under management
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shsmehr Analysen
