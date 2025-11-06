Skyline präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Skyline hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,940 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Skyline im vergangenen Quartal 684,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skyline 616,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at