SkyWest Aktie
WKN: 878075 / ISIN: US8308791024
|
30.10.2025 21:15:21
SkyWest Inc Reveals Rise In Q3 Income, Beats Estimates
(RTTNews) - SkyWest Inc (SKYW) reported earnings for its third quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $116.35 million, or $2.81 per share. This compares with $89.70 million, or $2.16 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $2.56 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 15.0% to $1.05 billion from $912.78 million last year.
SkyWest Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $116.35 Mln. vs. $89.70 Mln. last year. -EPS: $2.81 vs. $2.16 last year. -Revenue: $1.05 Bln vs. $912.78 Mln last year.
