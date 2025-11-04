Skyworks Solutions Aktie

Skyworks Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 22:36:53

Skyworks Solutions Inc. Q4 Profit Increases, Beats Estimates

(RTTNews) - Skyworks Solutions Inc. (SWKS) revealed earnings for its fourth quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.

The company's earnings totaled $141.4 million, or $0.94 per share. This compares with $60.5 million, or $0.37 per share, last year.

Excluding items, Skyworks Solutions Inc. reported adjusted earnings of $263.7 million or $1.76 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $1.53 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 7.4% to $1.100 billion from $1.024 billion last year.

Skyworks Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $141.4 Mln. vs. $60.5 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.37 last year. -Revenue: $1.100 Bln vs. $1.024 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $1.40 Next quarter revenue guidance: $975 - $1,025 Mln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Skyworks Solutions Inc.mehr Nachrichten