Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|
04.11.2025 22:36:53
Skyworks Solutions Inc. Q4 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Skyworks Solutions Inc. (SWKS) revealed earnings for its fourth quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $141.4 million, or $0.94 per share. This compares with $60.5 million, or $0.37 per share, last year.
Excluding items, Skyworks Solutions Inc. reported adjusted earnings of $263.7 million or $1.76 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.53 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $1.100 billion from $1.024 billion last year.
Skyworks Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $141.4 Mln. vs. $60.5 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.37 last year. -Revenue: $1.100 Bln vs. $1.024 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $1.40 Next quarter revenue guidance: $975 - $1,025 Mln
