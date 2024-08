SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Handelsende steigen

Am Donnerstag kletterte der SLI via SIX schlussendlich um 0,76 Prozent auf 2 003,08 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,126 Prozent stärker bei 1 990,46 Punkten, nach 1 987,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 007,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 990,63 Zählern.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, wies der SLI einen Stand von 1 980,57 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, wies der SLI einen Stand von 1 953,29 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 22.08.2023, mit 1 711,16 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 13,58 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 4,51 Prozent auf 115,90 CHF), Sonova (+ 1,73 Prozent auf 293,90 CHF), Sika (+ 1,61 Prozent auf 264,60 CHF), Partners Group (+ 1,54 Prozent auf 1 220,00 CHF) und Lonza (+ 1,36 Prozent auf 564,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams (-0,78 Prozent auf 1,08 CHF), Sandoz (-0,58 Prozent auf 37,71 CHF), Logitech (-0,46 Prozent auf 78,28 CHF), VAT (-0,41 Prozent auf 435,90 CHF) und Roche (-0,11 Prozent auf 282,90 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 417 747 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,885 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 5,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

