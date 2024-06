SLI aktuell: SLI am Nachmittag in Grün

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,41 Prozent auf 1 948,79 Punkte aufwärts. Zuvor ging der SLI 0,458 Prozent fester bei 1 949,66 Punkten in den Handel, nach 1 940,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 950,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 941,35 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 1 961,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 904,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, betrug der SLI-Kurs 1 781,75 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,51 Prozent nach oben. Bei 1 993,61 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Swatch (I) (+ 3,41 Prozent auf 191,00 CHF), Swiss Life (+ 1,57 Prozent auf 647,60 CHF), ams (+ 1,53 Prozent auf 1,33 CHF), Lonza (+ 1,40 Prozent auf 479,40 CHF) und Swiss Re (+ 1,23 Prozent auf 111,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Schindler (-1,35 Prozent auf 233,80 CHF), Richemont (-0,49 Prozent auf 141,40 CHF), Lindt (-0,37 Prozent auf 10 630,00 CHF), Sonova (-0,33 Prozent auf 270,80 CHF) und Nestlé (-0,29 Prozent auf 94,82 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 643 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 256,627 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at