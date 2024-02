SLI aktuell: SLI beginnt Freitagshandel im Plus

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,61 Prozent aufwärts auf 1 808,24 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,772 Prozent auf 1 811,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 797,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 807,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 812,16 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,008 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 1 776,68 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, bei 1 663,62 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 1 787,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,54 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 829,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lonza (+ 3,32 Prozent auf 441,90 CHF), Julius Bär (+ 2,14 Prozent auf 48,74 CHF), Logitech (+ 1,33 Prozent auf 73,08 CHF), Alcon (+ 1,17 Prozent auf 65,74 CHF) und Sandoz (+ 1,12 Prozent auf 28,93 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,69 Prozent auf 285,50 CHF), Novartis (-0,81 Prozent auf 89,81 CHF), Straumann (+ 0,11 Prozent auf 137,60 CHF), Partners Group (+ 0,13 Prozent auf 1 174,50 CHF) und Lindt (+ 0,18 Prozent auf 11 190,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 373 727 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273,489 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,96 erwartet. Mit 6,40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

