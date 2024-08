SLI aktuell: SLI fällt zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstag schloss der SLI den Handel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 1 990,47 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,104 Prozent auf 1 993,77 Punkte an der Kurstafel, nach 1 991,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 000,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 990,42 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der SLI 1 960,57 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 1 961,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 1 706,32 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,87 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 1,19 Prozent auf 560,20 CHF), Swiss Re (+ 1,05 Prozent auf 111,10 CHF), VAT (+ 0,71 Prozent auf 437,30 CHF), Schindler (+ 0,52 Prozent auf 232,40 CHF) und Logitech (+ 0,36 Prozent auf 78,84 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swatch (I) (-2,43 Prozent auf 178,60 CHF), Julius Bär (-1,23 Prozent auf 49,90 CHF), ams (-1,06 Prozent auf 1,08 CHF), Nestlé (-1,00 Prozent auf 89,28 CHF) und Lindt (-0,90 Prozent auf 10 950,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 049 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 241,920 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at