SLI aktuell: SLI im Minus
Am Donnerstag verliert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,46 Prozent auf 2 044,68 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,591 Prozent schwächer bei 2 041,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 054,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 034,48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 047,76 Zählern.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,273 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der SLI bei 2 143,62 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 2 087,68 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 12.03.2025, den Stand von 2 080,80 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,94 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 018,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 3,36 Prozent auf 11 090,00 CHF), Sonova (+ 1,37 Prozent auf 196,50 CHF), Partners Group (+ 1,31 Prozent auf 817,40 CHF), Sandoz (+ 1,31 Prozent auf 62,00 CHF) und Logitech (+ 0,95 Prozent auf 72,36 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swiss Life (-3,00 Prozent auf 807,80 CHF), Roche (-2,85 Prozent auf 320,60 CHF), Geberit (-2,16 Prozent auf 551,60 CHF), Swisscom (-1,40 Prozent auf 703,50 CHF) und UBS (-1,39 Prozent auf 29,71 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 041 261 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 290,757 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
