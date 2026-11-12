SLI aktuell: SLI im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Donnerstag steigt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,50 Prozent auf 2 429,57 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,771 Prozent höher bei 2 436,23 Punkten in den Handel, nach 2 417,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 422,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 438,16 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 2,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, stand der SLI bei 2 234,05 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 12.08.2026, mit 2 321,73 Punkten bewertet. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 12.11.2025, mit 2 085,94 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 438,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 3,03 Prozent auf 61,28 CHF), Zurich Insurance (+ 2,01 Prozent auf 650,20 CHF), Amrize (+ 1,37 Prozent auf 34,84 CHF), Straumann (+ 1,31 Prozent auf 108,05 CHF) und Sandoz (+ 1,24 Prozent auf 86,26 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Partners Group (-2,84 Prozent auf 664,60 CHF), VAT (-2,44 Prozent auf 543,00 CHF), Sonova (-2,40 Prozent auf 276,00 CHF), UBS (-0,70 Prozent auf 40,91 CHF) und Julius Bär (-0,22 Prozent auf 71,88 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 220 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at