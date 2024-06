SLI aktuell: SLI liegt zum Start im Plus

SLI-Handel am Donnerstagmorgen.

Um 09:12 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,43 Prozent auf 1 981,67 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 1 981,80 Zählern und damit 0,435 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 973,22 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 1 980,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 982,41 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,807 Prozent nach oben. Der SLI wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Wert von 1 857,60 Punkten auf. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 06.03.2024, mit 1 880,66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 791,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,37 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 982,41 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,60 Prozent auf 90,42 CHF), VAT (+ 1,53 Prozent auf 497,30 CHF), Lonza (+ 1,40 Prozent auf 506,00 CHF), Sika (+ 1,39 Prozent auf 276,60 CHF) und Straumann (+ 1,38 Prozent auf 117,45 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Partners Group (-1,37 Prozent auf 1 191,00 CHF), Swisscom (-0,59 Prozent auf 504,00 CHF), Zurich Insurance (-0,46 Prozent auf 472,40 CHF), Novartis (-0,41 Prozent auf 94,11 CHF) und Nestlé (-0,02 Prozent auf 97,70 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 236 908 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 258,488 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

