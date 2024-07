SLI aktuell: SLI mittags in Rot

Am Donnerstag steht der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,23 Prozent im Minus bei 1 979,99 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 1 984,35 Punkte an der Kurstafel, nach 1 984,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 969,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 986,20 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,878 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, lag der SLI bei 1 949,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, wurde der SLI mit 1 836,78 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 18.07.2023, den Wert von 1 753,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,28 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Lonza (+ 3,77 Prozent auf 528,40 CHF), Swatch (I) (+ 2,95 Prozent auf 179,65 CHF), ams (+ 1,74 Prozent auf 1,29 CHF), Julius Bär (+ 1,01 Prozent auf 51,88 CHF) und Lindt (+ 0,84 Prozent auf 10 800,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-6,15 Prozent auf 48,03 CHF), VAT (-5,86 Prozent auf 470,50 CHF), Partners Group (-1,49 Prozent auf 1 190,00 CHF), Novartis (-1,33 Prozent auf 97,74 CHF) und UBS (-0,69 Prozent auf 27,41 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 474 512 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 246,441 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,39 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

