SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot

Der SLI zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Freitag steht der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,06 Prozent im Minus bei 2 301,94 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 303,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 303,38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 293,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 310,67 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,213 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der SLI bei 2 315,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der SLI mit 2 130,64 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 2 026,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,02 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 2,66 Prozent auf 74,06 CHF), VAT (+ 2,62 Prozent auf 611,60 CHF), Amrize (+ 1,95 Prozent auf 35,49 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 185,90 CHF) und Sika (+ 1,08 Prozent auf 191,35 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Kühne + Nagel International (-1,91 Prozent auf 210,10 CHF), Lonza (-1,89 Prozent auf 571,00 CHF), Sandoz (-1,88 Prozent auf 69,04 CHF), Novartis (-1,07 Prozent auf 129,92 CHF) und Alcon (-1,00 Prozent auf 57,42 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 670 137 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,721 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at