Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 04.09.2026 15:58:44

SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot

SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot

Der SLI zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Freitag steht der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,06 Prozent im Minus bei 2 301,94 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 303,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 303,38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 293,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 310,67 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,213 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der SLI bei 2 315,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der SLI mit 2 130,64 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 2 026,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,02 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 2,66 Prozent auf 74,06 CHF), VAT (+ 2,62 Prozent auf 611,60 CHF), Amrize (+ 1,95 Prozent auf 35,49 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 185,90 CHF) und Sika (+ 1,08 Prozent auf 191,35 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Kühne + Nagel International (-1,91 Prozent auf 210,10 CHF), Lonza (-1,89 Prozent auf 571,00 CHF), Sandoz (-1,88 Prozent auf 69,04 CHF), Novartis (-1,07 Prozent auf 129,92 CHF) und Alcon (-1,00 Prozent auf 57,42 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 670 137 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,721 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

mehr Analysen
20.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.07.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 60,64 -2,13% Alcon AG
Amrize 37,73 -0,16% Amrize
Galderma 169,70 -2,02% Galderma
Holcim AG 78,38 2,06% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 224,40 -1,62% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 602,80 -2,74% Lonza AG (N)
Novartis AG 137,26 -1,49% Novartis AG
Partners Group AG 720,60 -1,50% Partners Group AG
Richemont 196,90 0,69% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 379,00 -0,40% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 72,68 -2,81% Sandoz
Sika AG 203,10 0,49% Sika AG
Swiss Re AG 151,70 -0,30% Swiss Re AG
UBS 47,73 -0,19% UBS
VAT 650,00 2,39% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 299,48 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen